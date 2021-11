Roma, la splendida iniziativa contro la violenza sulle donne

L’As Roma lancia la campagna 1-5-2-2 #SaveTheTactic, nata per combattere la violenza contro le donne: ecco di che iniziativa si tratta.

La Roma vuole scendere in campo per sensibilizzare su un importante tema che prescinde dall’ambito strettamente calcistico. Ha dato perciò vita alla campagna ‘1-5-2-2 #SaveTheTactic‘ contro la violenza sulle donne. Un tema che deve entrare sempre di più nel tessuto culturale della società in cui tutti viviamo e su cui, anche dal mondo del calcio, si vuole quanto più possibile dar vita a un impegno concreto.

In vista del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi, Josè Mourinho e i capitani della squadra maschile, Lorenzo Pellegrini, e di quella femminile, Elisa Bartoli, si sono fatti portavoce della nuova campagna del club. L’obiettivo principale è quello di porre l’attenzione sull’importanza della richiesta di aiuto per uscire fuori dalla violenza.

Roma, l’iniziativa ‘1-5-2-2 #SaveTheTactic’ contro la violenza sulle donne

L’AS Roma lancia la campagna ‘1-5-2-2 #SaveTheTactic’ per promuovere il numero antiviolenza e stalking, gratuito e attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La società giallorossa, inoltre, ha deciso di destinare il 50% dell’incasso di Roma-Zorya, gara di Conference League che si giocherà il 25 novembre, alla fondazione Roma Cares, impegnata a realizzare percorsi formativi per le donne vittime di violenza. Calciatrici e calciatori, poi, indosseranno una maglia con una patch dedicata alla campagna. Le maglie indossate andranno all’asta, il cui ricavato verrà devoluto a Roma Cares.

Ma non terminano qui le iniziative: la Fondazione giallorossa anche quest’anno si avvarrà del prezioso aiuto di ManpowerGroup e della sua Fondazione Human Age Institute, con la quale continuerà il lavoro di sostegno alle donne con il duplice obiettivo di valorizzare le potenzialità personali e di portare avanti una formazione professionale in linea con le scelte lavorative maturate. L’intera campagna, infine, è sostenuta dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.