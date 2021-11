Lazio-Juve, cambia tutto: la novità sul ‘bomber’ che fa sperare i tifosi

Immobile si unisce ai compagni per la seduta di allenamento a Formello: i tifosi sperano nella sua convocazione in Lazio-Juve.

Sembrava essere ormai quasi certa l’indisponibilità di Ciro Immobile in vista della sfida contro la Juventus. La Lazio, infatti, si stava rassegnando all’idea di non poterlo avere a disposizione a causa di un edema al polpaccio. Così ha poi parlato delle sue condizioni in conferenza stampa Maurizio Sarri: “C’è un piccolo segno che potrebbe lasciar pensare a un tipo di rischio. Domani mattina ci sarà un’ulteriore tac per vedere la situazione. Ci sarà o meno con la Juve? Dipende dalle risposte dei controlli, dalle decisioni di staff medico e ragazzo“. Inoltre, novità importanti sono emerse anche da quanto raccolto da ‘Cittàceleste.it’.

Lazio, Immobile svolge parte dell’allenamento con la squadra

Ancora in forse dunque la convocazione di Ciro Immobile con la Lazio nel match che si terrà domani pomeriggio allo stadio Olimpico. I biancocelesti, infatti, affronteranno a casa propria la Juventus di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri vorrebbe perciò poter affrontare quest’importante gara di cartello con il capitano della squadra.

Secondo quanto riferito da ‘Cittàceleste.it’, Immobile avrebbe preso parte agli allenamenti che si sono svolti a Formello nel pomeriggio. Ha, quindi, svolto parte del riscaldamento, ha assistito alle prove tattiche da bordocampo e ha partecipato a una parte di allenamento in gruppo. Solo nella giornata di domani, però, si potrà sapere qualcosa in più su una sua eventuale convocazione, dal momento che dovrà svolgere ulteriori esami strumentali.