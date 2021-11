Napoli, ufficiale: bruttissima tegola per Spalletti, attaccante out

Brutta grana per Luciano Spalletti: Politano è risultato positivo al Covid-19 e non potrà prendere parte alla sfida contro l’Inter. Tuttavia, le sue condizioni sono buone.

Mentre l’Europa si trova ad affrontare una nuova ondata di coronavirus, con picchi che preoccupano, anche il calcio si confronta col timore di dover fronteggiare nuovamente bolle e regolamenti nonché di vedere allontanare il pubblico dagli stadi. Tuttavia, grazie al vaccino contro il Covid-19 la situazione dovrebbe essere più gestibile. Il Napoli è tra le società che si stanno trovando impegnate a ragionare su come muoversi.

Napoli, Politano positivo al Covid-19: è in isolamento

La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri.

Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. pic.twitter.com/93Yo5KIC6v — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2021

Dopo la positività del centrocampista Diego Demme, infatti, il club ha comunicato sabato mattina, il giorno prima del match di campionato contro l’Inter, quella di Matteo Politano. Il club di De Laurentiis attraverso Twitter ha fatto sapere che l’attaccante aveva effettuato nella giornata di ieri un tampone molecolare e che attualmente si trova in isolamento domiciliare. Politano, vaccinato con la doppia dose, è al momento e fortunatamente asintomatico.

Cosa accadrà al resto della squadra? La procedura non è cambiata di troppo rispetto alla scorsa stagione, ovvero ci sarà un nuovo controllo per tutti i giocatori della rosa. Il Napoli ha fatto sapere che in giornata ci sarà un nuovo giro di tamponi prima della partenza per Milano, in vista del big match alla ripresa del campionato dopo la sosta Nazionali. In attesa di nuove certezze, Spalletti dovrà fare a meno di un attaccante che, in questa prima parte di stagione, è stato tra i protagonisti, alternando la titolarità sulla fascia con il messicano Lozano.