Bayern, la clamorosa decisione contro i giocatori non vaccinati del club

Il Bayern Monaco, a causa dell’aumento dei casi positivi in Germania, pronto a prendere provvedimenti contro i giocatori no-vax.

Tornano a fare paura in Germania la pandemia ed il conseguente aumento dei casi positivi. Il Governo, negli ultimi giorni, non ha escluso l’idea di riattivare il lockdown estendendolo anche ai vaccinati, in modo tale da provare a contrastare la diffusione del virus in vista delle festività natalizie: che la situazione sia grave lo dimostra anche il recente annullamento, da parte delle autorità locali, di alcuni mercatini previsti in Baviera.

Bayern Monaco, provvedimenti in arrivo contro i giocatori no-vax

Da parte sua anche il club più famoso della regione in questione, il Bayern Monaco, è pronto ad adottare i dovuti provvedimenti. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Bild’, il club ridurrà gli stipendi dei giocatori dichiaratasi no vax nel caso in cui dovessero essere posti in isolamento. L’elenco, nello specifico, comprende 5 tesserati: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance.

Al vaglio, inoltre, ci sarebbero anche altre sanzioni tra cui l’obbligo di allenarsi da soli ed evitare di condividere gli spogliatoi con il resto dei compagni. Il club intende quindi adottare il pugno duro al fine di tutelare il gruppo squadra, lo staff tecnico e quello medico. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni ma intanto il Bayern il primo, concreto segnale lo ha lanciato. E non ci saranno sconti per nessuno.