Incredibile Bayern, Nagelsmann ‘bacchetta’ il no-vax: “Conosce i rischi…”

Al Bayern Monaco cresce la paura di nuovo focolaio e Nagelsmann bacchetta il giocatore no-vax: “Conosce i rischi, non siamo in Alaska”

Vaccino o non vaccino, un tema che sta facendo discutere e dividere la nostra quotidianità. E anche quella del mondo del calcio, ad altissimi livelli. Lo sa bene il Bayern Monaco, alle prese con l’ennesimo rischio focolaio, nel giro di poche settimane.

Al centro della polemica, il jolly Joshua Kimmich, calciatore pubblicamente no-vax, che potrebbe aver contratto il coronavirus per la seconda volta. Il calciatore tedesco rischia di finire nuovamente in quarantena per essere entrato in contatto (stretto) con una persona risultata positiva. Ponendo anche il Bayern in grande allerta.

Bayern Monaco, è Kimmich il no-vax. Nagelsmann lo bacchetta: “Conosce i rischi…”

“Qui non siamo in Alaska, dove passa un alce ogni 750 chilometri e una persona ogni 1500 – ironizza e spiega Nagelsmann (tecnico del Bayern Monaco) ai media locali – I giocatori non vaccinati come Joshua sanno bene cosa comporta una situazione come questa. Per loro c’è un rischio maggiore, li conoscono e sono consapevoli. Per me non sono partite dall’animo cattivo, semplicemente invito tutti a vaccinarsi”.

Così, il tecnico dei bavaresi ha stigmatizzato l’ennesimo rischio focolaio in casa Bayern Monaco. Parole che suonano come una bacchettata al proprio calciatore, nonostante i toni ironici. E adesso, a Nagelsmann, non resta che incrociare le dita per evitare un contagio di massa, all’interno del proprio gruppo squadra.