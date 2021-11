“Cessione rimandata”: la Fiorentina cambia il futuro di Vlahovic

La grande prestazione di Vlahovic contro il Milan potrebbe cambiare il futuro del serbo con la Fiorentina pronta a rimandare la cessione.

Ancora una volta Dusan Vlahovic ha trascinato la Fiorentina alla vittoria. Il centravanti serbo è stato autore non solo di una doppietta, ma anche di una grande prestazione che è servita alla squadra di Italiano per infliggere al Milan capolista la prima sconfitta in campionato.

Questo successo porta il club viola in piena lotta per l’Europa e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la società di Commisso starebbe facendo particolari valutazioni sul futuro dell’attaccante.

Fiorentina, possibile un rinvio della cessione di Vlahovic

Secondo quanto riporta la rosea la società toscana sta pensando di rinviare la cessione della propria stella, direttamente al mese di Giugno. Il contratto di Vlahovic scade nell’estate del 2023 ed il giocatore ha già fatto sapere di non voler prolungare l’accordo, di conseguenza tra gennaio o giugno il serbo ‘saluterà’ Firenze. Juventus, Manchester City ed Arsenal osservano la situazione.

La qualificazione in Europa ‘fa gola’ alla società ed ai suoi tifosi e Commisso potrebbe decidere di vendere Dusan direttamente in estate, magari ad una cifra leggermente inferiore, ma provando cosi a riportare la Fiorentina nuovamente nelle Coppe europee.