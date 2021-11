Real Madrid, il sacrificio per il colpo dell’estate: pronto un maxi esodo

In casa Real Madrid si pensa già alla prossima stagione e l’obiettivo principale del club madrileno resta la stella del Psg Mbappè.

Nelle ultime sessioni di calciomercato il Real Madrid ha attuato una politica quasi al risparmio evitando colpi sensazionali. Nonostante ciò la squadra di Carlo Ancelotti gode ‘di ottima salute’ e sta ottenendo buoni risultati sia in campionato che nel girone di Champions League.

Per la prossima stagione i Blancos lavorano però ad un calciomercato stellare e l’obiettivo principale di Florentino Perez è regalare ai tifosi la stella francese Kylian Mbappè, giocatore in scadenza di contratto a giugno con il Psg.

La strategia del Real Madrid per arrivare a Mbappè

Il giovane talento transalpino arriverebbe a costo zero, ma le richieste d’ingaggio sono ‘mostruose’. Per provare ad accontentare il gioiello francese il Real dovrà liberare il monte ingaggi del club.

Come riporta As il Real Madrid libererà a costo zero in estate ingaggi di calciatori che hanno fatto la storia recente del club come Marcelo, Gareth Bale ed Isco e non è impossibile che vengano fatte altre cessioni ‘minori’ per migliorare il bilancio. In questo modo i Blancos proveranno a fare un mercato stellare acquistando Mbappe e provando a realizzare qualche altro colpo di calciomercato.