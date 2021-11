DIRETTA Salernitana-Sampdoria: segui la partita LIVE

Alle 15 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Arechi di Salerno si affrontano Salernitana e Sampdoria.

E cosi la Serie A torna in campo. Già ieri sono andate in scena partite molto partite, con risultati decisivi per la classifica. La vittoria della Juventus contro la Lazio, ma anche la sconfitta del Milan patita per mano della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Oggi la sfida cruciale, quella tra Inter e Napoli che potrebbe ulteriormente cambiare gli equilibri soprattutto nelle parti alte della classifica.

Ma prima della sfida in programma alle 18, ci sono due partite che si giocheranno alle 15. Tra queste una sfida tra due compagini che hanno assoluto bisogno di punti, per una partita che potrebbe diventare un vero e proprio crocevia per il prosieguo della stagione.

La Salernitana di Colantuono ha vissuto un avvio di stagione molto complesso (con Castori in panchina), ma dopo il cambio di allenatore qualcosa sembra essere cambiato. Niente di ben definito, sia chiaro, ma la squadra campana sul campo sembra stia rispondendo in maniera più reattiva. Certo, le sconfitte contro Napoli e Lazio tengono la Salernitana all’ultimo posto, ed ecco perchè c’è bisogno di una scossa già da oggi.

Di fronte una Sampdoria che non riesce a venire fuori da una situazione complicata. Nel pieno della zona retrocessione, soltanto 9 punti in classifica e tre sconfitte consecutive nelle ultime tre partite. Serve una vittoria per ridare slancio ad una squadra in grande affanno.

Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni