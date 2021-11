Sky o DAZN? Dove vedere Inter-Napoli, la Roma e gli altri match di Serie A

Tanta attesa per i match odierni di Serie A, in particolare per il big match, in scena alle ore 18, tra Inter ed il Napoli capolista.

Dopo la pausa per le Nazionali torna finalmente la Serie A con la tredicesima giornata di campionato. Nella giornata di ieri si sono tenuti i primi match con il crollo del Milan a Firenze e l’importante vittoria della Juventus contro la Lazio. Oggi il Napoli proverà la fuga a San Siro contro l’Inter ed il turno terminerà tra oggi e domani.

Nella giornata di ieri, oltre a quei due big match, si è tenuto anche l’incontro tra Atalanta e Spezia con gli orobici che hanno dilagato. Già 16 gol dopo le prime 3 partite di questo turno di campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, ecco il programma per i match di oggi

Questa giornata inizierà con il match in programma sia su DAZN che su Sky tra Sassuolo e Cagliari con i sardi a caccia disperata di punti. Ecco dove vedere i match di campionato:

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, improvviso sfogo dell’organizzatore: “Non è giusto”