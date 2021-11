“Ma come esce?”: Donnarumma-Navas, i tifosi si fanno sentire

Il PSG ha sconfitto ieri il Nantes 3-1, ma ci sono critiche per Navas per l’espulsione che ha messo in difficoltà Messi e compagni.

Il PSG ha battuto 3-1 il Nantes di ieri sera. Con questo successo i parigini hanno aumentato il vantaggio, approffittando anche della sconfitta del Lens contro il Brest, sulla seconda posizione, ora occupata dal Rennes, passato da 10 a 12 punti. Contro i ‘Canarini’ è arrivato anche il primo gol in Ligue 1 di Messi.

La squadra di Pochettino ha dominato il primo tempo contro il Nantes, ma ha segnato solo con Mbappé. La gara è cambiata dopo l’espulsione di Navas al 65′, visto che pochi minuti dopo gli ospiti hanno segnato il pareggio con Kolo. La vittoria è arrivata, fortunatamente per i tifosi del PSG, con l’autogol di Appiah all’81’ e per l’appunto con la rete di Messi.

Navas quand il voit un attaquant partir en 1 vs 1 : #PSGFCN pic.twitter.com/CYzQJYYDf7 — Univers Catch (@UniversCatch) November 20, 2021

Navas criticato e deriso dai tifosi del PSG dopo l’espulsione contro il Nantes

Navas è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Blas. L’ex Real Madrid è stato deriso dai sostenitori del PSG per il suo intervento. Il calciatore è stato paragonato ad Anthony Lopes del Lione, famoso per i suoi errori in uscita nel corso della sua carriera. In casa della squadra parigina è sempre caldo il tema portieri, visto il dualismo tra Donnarumma e il costaricano.

L’ex calciatore del Milan non era stato convocato per la gara contro il Nantes a causa di una gastroenterite. Donnarumma ha ammesso di soffrire l’alternanza con Navas, ma è anche sicuro che la situazione migliorerà. Il PSG in settimana sarà impegnato contro il City di Guardiola in Champions League.