“Di che stiamo parlando?”: Donnarumma, l’ex Juve Anelka gela il portiere

Continua ad essere negativa l’esperienza al PSG di Donnarumma. Anelka, parlando del dualismo con Navas, non ha dubbi su chi puntare.

Potesse scegliere lui, l’attuale alternanza non avrebbe mai avuto luogo. Nicolas Anelka, ai microfoni di ‘Rmc Sport’ ha analizzato il dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas spiegando che, per lui, uno in particolare merita di essere il titolare inamovibile del Paris Saint Germain. E la scelta è ricaduta sull’ex estremo difensore del Real Madrid, arrivato sotto la Tour Eiffel nel settembre 2019 in cambio di 15 milioni.

PSG, Anelka parla del dualismo tra Donnarumma e Navas

“Il Paris ha due portieri fantastici: uno più anziano con esperienza, l’altro più giovane che rappresenta il futuro. In tutti i club del mondo va scelto un portiere numero 1 e un portiere numero 2. Stiamo parlando di qualcosa di logico per un allenatore di alto livello. Per me, Navas è sempre stato impeccabile nel suo obiettivo, salvando il PSG parecchie volte l’anno scorso”. Rispetto a Donnarumma (nominato miglior giocatore dell’Europeo), il costaricense secondo Anelka offre più garanzie, o almeno nel breve periodo.

“È un portiere che ha già esperienza e che ha vinto più volte la Champions League, lo metterei al numero 1 senza esitazioni. Ha giocato le sue partite, ha sempre fatto la cosa giusta in campo. Perché la scelta non è stata ancora fatta?” le parole dell’ex giocatore, visto in Italia senza particolare fortuna con la maglia della Juventus (appena 3 presenze dal febbraio al maggio 2013). Il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino, dal canto suo, di recente ha aperto alla possibilità di scegliere un titolare fisso mettendo così fine al costante ballottaggio tra i due. Donnarumma attende di conoscere il proprio destino, in attesa poi di fare le dovute considerazioni in vista di giugno.