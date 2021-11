Salernitana in caduta libera, un’altra terribile notizia per Colantuono

Franck Ribery lascia il campo alla metà del secondo tempo di Salernitana-Sampdoria per infortunio: problemi al ginocchio per lui.

Si arrende Franck Ribery alla metà del secondo tempo di Salernitana-Sampdoria. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo al 67° per infortunio. Sembra aver accusato un problema al ginocchio. Colantuono è costretto a sostituirlo e ad affiancare Simy a Djuric in avanti. Il francese anche oggi si è dimostrato come pedina fondamentale della squadra di Salerno, nonostante il periodo difficile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana, Ribery lascia il campo per infortunio

Problemi dunque al ginocchio per Franck Ribery che è costretto a chiedere il cambio al mister Colantuono contro la Sampdoria. Al 65′ ha accusato il problema fisico, sembrerebbe al ginocchio appunto, e al 67′ è stato sostituito con Simy. Nonostante lo svantaggio dei suoi, il francese ha dovuto abbandonare il campo e ora la Salernitana spera non sia nulla di grave.

LEGGI ANCHE >>> “Ho i brividi”: Mondiali, l’attaccante a sorpresa di Mancini non si trattiene

La Salernitana tra l’altro ha terminato i suoi cinque cambi e per circa 20 minuti gli uomini di Colantuono sono costretti andare avanti e stringere i denti, soprattutto Coulibaly che sta accusando crampi, per cercare di recuperare almeno i due gol subiti.