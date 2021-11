“Ho i brividi”: Mondiali, l’attaccante a sorpresa di Mancini non si trattiene

Joao Pedro interessa a Mancini che lo elogia: nel post-partita di Sassuolo-Cagliari l’attaccante ha rivelato cosa ne pensa.

Joao Pedro è sicuramente una delle colonne portanti del Cagliari. Anche quest’oggi, contro il Sassuolo, fondamentale è stato nel procurasi il rigore e poi nel segnarlo. Il match è terminato così 2-2. Una macchina da gol che, anche in un momento tanto difficile per la sua squadra, cerca di contribuire sotto porta in ogni modo possibile. L’attaccante ha però rilasciato anche dichiarazioni importanti, nel post partita di oggi a ‘Dazn’, riguardanti Roberto Mancini e la Nazionale Italiana.

Italia, Joao Pedro stupisce tutti: “Mancini interessato a me? Sarebbe un onore”

Joao Pedro, quindi, dopo il triplice fischio di Sassuolo-Cagliari, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ dell’interesse di Roberto Mancini sul suo profilo: “Sarei bugiardo se dicessi che non mi farebbe piacere. È una maglia pesantissima, è la nazionale più forte della storia: io sono nato in Brasile, ma in casa mia sono tutti italiani“.

“L’Italia – ha proseguito l’italo-brasiliano – è il paese che mi ha accolto, un paese che mi ha dato tanto: tutto quello che ho conquistato da uomo e da calciatore lo devo all’Italia. Non mi aspettavo tutto questo interesse nei miei confronti, vuol dire che ho fatto qualcosa di importante. Magari l’azzurro non arriva, ma solo essere accostato alla nazionale è un momento speciale nella vita. Sono stati giorni un po’ incasinati, ho i brividi nel pensare a questa possibilità“.