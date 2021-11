L’Inter segna al Napoli su rigore, ma per Lautaro c’è una pessima notizia

L’Inter ha pareggiato il gol inziale di Zielinski con il rigore di Calhanoglu, che ha battuto al posto di Lautaro.

Da pochi minuti è inziato il secondo tempo di Inter-Napoli. La prima frazione di gara è terminata con il risultato di 2-1 a favore dei nerazzurri. I partenopei erano passati in vantaggio con Zielinski al 17′, ma la squadra di Simone Inzaghi ha ribaltato la gara grazie alle reti di Calhanoglu su rigore e Perisic.

C’è stata qualche protesta da parte del Napoli per il rigore assegnato all‘Inter per un fallo di mano di Koulibaly su un tiro di Barella. Valeri aveva fatto proseguire, ma poi ha assegnato il penalty dopo aver rivisto l’azione su chiamata del VAR. Il penalty contro il Napoli può aver cambiato anche la gerarchia dei rigoristi in casa nerazzurra.

Inter, Lautaro non si è presentato sul dischetto contro il Napoli

Contro il Napoli sul dischetto non si è presentato Lautaro Martinez, ma Calhanoglu. C’erano state tante polemiche dopo che l’argentino tirò il secondo rigore, il primo fu battuto dall’ex Milan, per l’Inter nel Derby, poi parato da Tatarusanu. Il turco ha commentato così a fine primo tempo ai microfoni di ‘DAZN’:

“Adesso sono io il rigorista? No, siamo rigoristi tutti e tre. Non è cambiato nulla, chi sta meglio batte il rigore. Dobbiamo continuare così, siamo felici. Sapevamo della difficoltà della gara di oggi contro il Napoli, che pressa alto. Dobbiamo stare attenti”.