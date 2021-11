Tutto pronto per il fischio di inizio di Inter-Napoli, match della tredicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 18:00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Inter-Napoli, match della tredicesima giornata di Serie A 2021/2022 che andrà in scena dalle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La formazione di Simone Inzaghi ospita la capolista Napoli di Luciano Spalletti. Il match mette in palio punti importantissimi in ottica classifica. I nerazzurri puntano alla vittoria per accorciare sui cugini del Milan e sugli azzurri; la formazione partenopea, invece, vuole i tre punti per scappare in solitaria in testa alla classifica generale del campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Napoli, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

A disposizione: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Dzeko, Satriano.

LEGGI ANCHE >>> “Voleva farli prendere fuoco”: l’incredibile confessione su Balotelli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Lobotka, Mertens, Petagna.