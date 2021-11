Il nuovo pupillo di Mourihno salva la Roma: Sheva, passo falso all’esordio

Trionfo della Roma in casa del Genoa. La vittoria la regala il giovane Afena-Gyan, con due reti messe a segno nei minuti finali del match: la sintesi.

Dopo due sconfitte consecutive, la Roma a Marassi reagisce con una vittoria sudata e conquistata al fotofinish. Tre punti per la squadra di Mourinho, ora quinta e a -3 dall’Atalanta. Sempre più difficile la stagione del Genoa, che dopo tre pareggi matura una sconfitta. Terzultima in classifica la squadra di Sheva.

Genoa-Roma 0-2, la sintesi del match di Serie A

La Roma è avanti per tutto il primo tempo della gara contro il Genoa. Comincia arrembante con un cross di Karsdrop per Shomurodov, il quale però non riesce a capitalizzare l’occasione. Dopo poco il 10′, il gioco si ferma per quale istante poiché per Vasquez e Pellegrini, che lamentano due problemi fisici, che tuttavia rientrano facilmente. Al 15′ la Roma la sblocca. Gol di Mkhitaryan, ma l’arbitro annulla il vantaggio per un fallo di mano di Abraham, che ha deviato poi la sfera in favore del compagno. Il primo tentativo del Genoa è al 24′ con Cambiaso che favorisce Ekuban, ma Rui Patricio raccoglie il tiro. Le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

I giallorossi cominciano la seconda frazione di gioco con un tentativo di Shomurodov, che costringe Vasquez a un intervento fondamentale. L’attacco della Roma non termina e l’assalto lo riprende Mkhitaryan al 51′, con un tiro potente che colpisce la traversa. Il Genoa si vede soltanto al 71′, quando Vasquez genera un perfetto traversone per l’inserimento di Sturaro, che però viene disturbato da El Shaarawy. Nulla da fare. All’82’ arriva il vantaggio a Marassi della Roma con Afena-Gyan, scelta premiata di Mourinho, che sigla la prima rete in Serie A: contropiede di Mkhitaryan, che poi in area serve il compagno, il cui destro secco è letale. È la sua incredibile serata: al 94′ eurogol di Afena-Gyan con un destro da fuori area, che gira in rete senza scampo. Duro risultato per il Genoa e dopo quattro minuti di recupero la Roma s’impone con successo.

La classifica

Napoli 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Bologna 18, Verona 16*, Empoli 16*, Sassuolo 15, Venezia 15, Torino 14*, Udinese 14*, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari 7, Salernitana 7

*una partita in meno