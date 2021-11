“Lo hanno colpito di nuovo, fermate tutto”: caos incredibile in Francia

Lione-Marsiglia sospesa dopo che una bottiglia d’acqua ha colpito sul volto Dimitri Payet. Un altro grave gesto di vandalismo in Ligue 1.

Agitata sfida di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia. Il match ha un grande valore soprattutto per gli ospiti, attualmente quarti in classifica, ma i sostenitori di casa la vivono in modo piuttosto acceso. In molti casi, anche troppo, rovinando lo spettacolo dello sport con gesti da teppisti. È quanto si è verificato durante i primi dieci minuti della sfida.

Lione-Marsiglia, Payet colpito da una bottiglia d’acqua: match sospeso

No me lo puedo creer lo que acaba de pasar en el Lyon-Marsella en el minuto 4. Payet, en el suelo tras ser golpeado por un objeto cuando iba a lanzar un córner. Esto es increíble, de verdad. Qué vergüenza. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) November 21, 2021

Se ve muy claro en la repetición. Una botella de agua llena le ha dado a Payet en la cara justo cuando iba a lanzar un córner. Lo de los ultras en Francia es una vergüenza. Y el partido seguramente se suspenda. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) November 21, 2021

Il francese Dimitri Payet, infatti, al 4′ si è steso sul terreno di gioco dopo essere stato colpito da un oggetto, mentre si accingeva a calciare da corner. Un gesto che ha sorpreso tutti ed è stato poi compreso meglio grazie ai monitor della tv. Il centrocampista è stato colpito in faccia da una bottiglia piena d’acqua, chiaramente lanciata in campo dagli spalti da un tifoso. La sfida è stata inevitabilmente sospesa.

È già la seconda volta, durante l’attuale stagione, che il direttore di gara è costretto a prendere una decisione simile a causa di atti vandalici ingiustificabili. Era già accaduto a fine agosto durante una sfida tra Nizza e Marsiglia, con una vera rissa in campo, durante la quale lo stesso Payet era stato vittima. Un tifoso della squadra avversaria l’aveva preso a calci e infatti gli è stato poi dato il Daspo.