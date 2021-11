“Non so se ce la fa, vi svelo chi gioca”: Allegri, rivelazione in conferenza

Alla vigilia della sfida-verità con il Chelsea Allegri fa il punto della situazione nella conferenza stampa che precede la gara.

Battute Fiorentina e Lazio con due prestazioni di carattere, la Juventus di Massimiliano Allegri ha rialzato la testa in campionato e sembra pronta a mettere la quarta per provare a scalare le posizioni di alta classifica. Prima però è necessario archiviare la qualificazione da prima del girone in Champions League.

Un’impresa che ad agosto non era certo scontata, considerando che oltre che con Zenit e Malmoe, certo avversari modesti, i bianconeri se la sarebbero dovuta vedere anche con il Chelsea campione d’Europa. Proprio contro i Blues, domani sera, la Juventus si giocherà il 1° posto in una gara che potrebbe voler dire molto anche in chiave futura, sancendo la ritrovata fiducia della Vecchia Signora nei propri mezzi.

Sarà una gara, quella dello Stamford Bridge, da affrontare senza alcune stelle. Allegri minimizza: “La scelta non manca, Danilo starà fuori per due mesi e anche Bernardeschi ne avrà per un po’. De Sciglio rientra con l’Atalanta o poco dopo, Chiellini sarà con il gruppo. In mezzo ci sono tutti, anche Kulusevski che stamani era dal dentista.”

Allegri chiede più gol alla sua Juventus

Non ci dovrebbe essere Dybala, che però sarà convocato: “Non so quanti minuti abbia nelle gambe, non gioca da un po’. Ma nel gruppo ci sarà. In attacco o gioca Morata o gioca Kean, magari un tempo uno e un tempo l’altro. A Roma hanno fatto bene entrambi.”

L’attacco continua a essere un problema per la Juventus e Allegri ne è consapevole: “Dobbiamo fare più gol, a Roma abbiamo rischiato sbagliando tante volte l’ultimo passaggio. Dovevamo fare più reti. Cristiano Ronaldo? È il passato, era un accentratore, ma abbiamo tanti giocatori con i gol nelle gambe. Non li stiamo trovando adesso, ma di certo li troveremo.”

Il Chelsea scenderà in campo senza Lukaku, ma Allegri non si fa illusioni. Sarà comunque una sfida difficile: “Con o senza di lui giocano in modo diverso con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Dovremo cambiare il nostro modo di difendere.”