Milan, Pioli ha una sorpresa per la Champions: rivoluzione in porta

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina il tecnico del Milan Pioli potrebbe cambiare il portiere in occasione della Champions League.

All’indomani della rocambolesca sconfitta contro la Fiorentina, la prima in un campionato che lo vede ancora in testa insieme al Napoli, il Milan si prepara già a una sfida da dentro o fuori in Champions League. Con la qualificazione appesa a un filo, il Diavolo visiterà il Wanda Metropolitano di Madrid per giocarsi le ultime possibilità contro l’Atletico del Cholo Simeone.

Una gara delicatissima, che dovrebbe essere vinta sia per mantenere accese le speranze legate al 2° e 3° posto sia per riscattare la sconfitta di Firenze e restituire fiducia a una squadra che in Europa ha deluso più volte. In occasione di un appuntamento tanto importante Pioli potrebbe cambiare il portiere, escludendo Tatarusanu e regalando una chance da titolare a Mirante. Lo riporta Tuttosport.

Milan, Pioli pensa a Mirante al posto di Tatarusanu

36 anni il prossimo febbraio, promosso titolare dopo l’infortunio occorso a Mike Maignan, Tatarusanu aveva convinto un po’ tutti prima di incappare nella sfortunata notte di Firenze. Contro la Viola, in cui ha militato per tre stagioni dal 2014 al 2017, un suo errore ha spianato la strada al gol di Duncan che di fatto ha indirizzato la gara.

Un errore che potrebbe spingere mister Stefano Pioli a cambiare portiere contro l’Atletico Madrid. Al posto di Tatarusanu scenderebbe così in campo Antonio Mirante, 38enne che dopo essersi svincolato la scorsa estate dalla Roma si è unito al Milan lo scorso 13 ottobre all’indomani dell’infortunio di Maignan.

Inizialmente si era anche pensato che sarebbe toccato proprio a lui sostituire il portiere francese, erede designato di Donnarumma e arrivato a luglio dal Lille. La scelta è poi ricaduta su Tatarusanu, ma dopo diverse settimane passate a ritrovare la forma ecco che adesso potrebbe essere arrivato il momento di Mirante.