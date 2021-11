Conte sfida Inter e Juventus: duello di mercato per il centrocampista

Conte prova ad anticipare Juventus e Inter sul profilo di Tolisso: il centrocampista potrebbe essere il rinforzo giusto per il Tottenham.

Il profilo di Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco, piace particolarmente alla Juventus e all’Inter. Sarebbe, infatti, il profilo giusto per rinforzare il reparto di centrocampo ma su di lui, che può liberarsi a parametro zero, c’è anche un club di Premier League. Si tratta, secondo il ‘Daily Mail’, del Tottenham di Antonio Conte.

L’ex allenatore di entrambe le squadre italiane, quindi, potrebbe rovinare i piani delle big di Serie A. Attualmente il contratto di Tolisso con il Bayern scadrà il 30 giugno 2022 e non sembrano esserci possibilità per il suo rinnovo. Occhi puntati su di lui, allora, in vista di un potenziale parametro zero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, Conte su Tolisso: può sfidare Juventus e Inter

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, quindi, Antonio Conte starebbe pensando a Corentin Tolisso per rinforzare in modo adeguato il centrocampo del Tottenham. Il centrocampista del Bayern Monaco, di nazionalità francese, non sembra infatti intenzionato a rinnovare il contratto (in scadenza nel 2022) con il suo attuale club di Bundeliga.

LEGGI ANCHE >>> “Stop di un paio di settimane”: Napoli, l’annuncio che tranquillizza i tifosi

Oltre al Tottenham, però, sono interessate al suo profilo anche due squadre di Serie A, ovvero la Juventus e l’Inter. Un derby d’Italia, come spesso è accaduto anche in passato, che potrebbe svolgersi anche sul mercato di gennaio (per cercare di anticipare le concorrenti) o al massimo di giugno (per sfruttare il parametro zero). Ma una sfida che potrebbe diventare sicuramente più complicata grazie ai desideri di Conte.