“Stop di un paio di settimane”: Napoli, l’annuncio che tranquillizza i tifosi

Il Napoli è alle prese con assenze importanti a cui dover far fronte: dopo Osimhen si è fermato anche Anguissa ma l’annuncio tranquillizza i tifosi.

Il Napoli è alle prese con assenze che pesano parecchio in vista prossimi impegni che la squadra dovrà affrontare tra Europa League, contro lo Spartak Mosca mercoledì, e Serie A, contro la Lazio domenica. Dopo Demme, Politano e Zanoli risultati positivi al Covid-19 e gli infortuni di Ounas e di Osimhen, infatti, i partenopei hanno perso anche Anguissa per una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro.

Così come ha comunicato ufficialmente il club nel corso della giornata odierna. I tempi di recupero non sono ancora noti ma, dopo alcune prime indiscrezioni che lo davano indisponibile anche per diverse settimane, è arrivato l’annuncio che fa ben sperare i tifosi.

Napoli, l’annuncio di Anguissa sui social: “Fuori un paio di settimane”

Sembrerebbe dunque piovere sul bagnato in casa del Napoli che, oltre alle indisponibilità di Demme, Politano, Zanoli e Ounas, dopo la sfida con l’Inter, ha perso anche Osimhen e Anguissa. Per il nigeriano sicuramente i tempi di recupero saranno più lunghi dal momento che ha riportato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Per il centrocampista camerunese, invece, è arrivato un annuncio che può far sperare i tifosi.

Sul proprio profilo ‘Instagram’, tramite una story, Anguissa ha mandato un messaggio ai propri sostenitori in cui ha affermato: “Sono costretto a fermarmi per un paio di settimane. Lavorerò sodo per tornare il più velocemente possibile. Tutto il mio supporto ai miei compagni di squadra, contiamo su di voi. Forza Napoli sempre“.