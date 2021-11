Chelsea-Juventus, il tecnico è nei guai: “Due top in dubbio”

Chelsea-Juventus dovrà fare a meno di un po’ di protagonisti. Per Tuchel sono in dubbio Lukaku e Havertz. Kovacic è out.

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo essersi ripresa in Serie A, punta all’impegno di domani in Champions League. I bianconeri, già qualificati al prossimo turno del torneo europeo, dovranno affrontare il Chelsea di Thomas Tuchel allo Stamford Bridge. Domani sera, alle ore 21:00, ci sarà il fischio di inizio del match. Con Allegri costretto a fare a meno, forse, di Paulo Dybala, il tecnico dei Blues non se la passa meglio. Anzi, forse la situazione infortuni in casa Chelsea è preoccupante per davvero.

Chelsea-Juventus, Tuchel in conferenza

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus di Allegri.

Ecco quanto dichiarato: “Romelu Lukaku è in forte dubbio per domani. Forse solo all’ultimo potrà rientrare tra i convocati. Nemmeno Timo Werner è al meglio, anche se lui sarà della partita. Ci sarà Jorginho, ma Havertz è in dubbio a causa di problemi fisici. Chi sicuramente resta fuori è Kovacic“.