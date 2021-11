“L’Inter ha sbagliato, il Napoli vince a tavolino”: la spiegazione

“Il Napoli deve vincere a tavolino” contro l’Inter, ma in realtà il regolamento non dice così. Scoppia la polemica tra i tifosi.

Le polemiche dopo Inter-Napoli di ieri non accennano a placarsi. In tantissimi, dopo la vittoria della formazione di Simone Inzaghi, hanno chiesto a gran voce la vittoria a tavolino della squadra di Luciano Spalletti. Il motivo? L’ingresso in campo di Martin Satriano, entrato sul prato del Meazza al minuto 88.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Napoli, i tifosi chiedono la vittoria a tavolino degli azzurri

Il pomo della discordia è proprio l’ingresso in campo dell’attaccante che, il 7 novembre scorso, ha rimediato tre giornate di squalifica nel campionato Primavera a causa di una testata nel corso del match contro la Roma Primavera.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, annuncio improvviso: la Fifa sorprende il portiere

Inzaghi, secondo la loro tesi, avrebbe commesso un clamoroso errore nello schierare il calciatore, ma in realtà non è così. Regolamento alla mano, la giustizia sportiva prevede che il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Dunque, la squalifica va scontata con l’Inter Primavera nel campionato Primavera.