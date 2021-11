Donnarumma, annuncio improvviso: la Fifa sorprende il portiere

Donnarumma candidato al premio FIFA ‘The Best’ 2021. Il portiere del PSG dovrà sbaragliare la concorrenza di altri quattro portieri.

Nonostante per Gianluigi Donnarumma non sia un momento super positivo della propria carriera, è arrivata una buona notizia dalla FIFA. Il portiere è candidato al premio ‘The Best’ 2021 per la categoria ‘Miglior portiere‘. Il vincitore del premio sarà svelato solamente il prossimo 21 gennaio, durante una cerimonia che si terrà online.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma candidato al premio ‘The Best’

Dopo la squalifica di Keylor Navas, reduce da una espulsione nell’ultimo turno di campionato, Donnarumma è pronto a scendere nuovamente in campo per difendere i pali e la porta del Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino.

LEGGI ANCHE >>> Milan, allarme per Pioli: torna in campo solo nel 2022

A questo punto, vista la nomination, è chiaro che per poter sperare nella vittoria del titolo ‘The Best’ sia necessario scendere in campo il più possibile per provare a sbaragliare la concorrenza. La sfida per la vittoria del trofeo assegnato dalla FIFA a gennaio 2022 è con Alisson Becker del Liverpool, Edouard Mendy del Chelsea, Manuel Neuer del Bayern Monaco e Kasper Schmeichel del Leicester City.