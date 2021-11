Juventus, Allegri senza peli sulla lingua: frecciata a Ronaldo

Allegri ha parlato del big match di Champions tra Juventus e Chelsea: ecco cos’ha detto sull’assenza di Cristiano Ronaldo tra i bianconeri.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del big match in cui domani sera, alle ore 21:00, la Juventus affronterà il Chelsea. I bianconeri raggiungeranno lo Stamford Bridge per giocarsi (e mantenere) il primo posto nel Gruppo H. La buona notizia, riferita dallo stesso allenatore, è che torneranno disponibili sia Dybala che Alex Sandro, due giocatori che rendono senza dubbio più solida la formazione degli 11 titolari.

Il primo obiettivo della Juventus sarà anche domani quello di cercare e trovare il gol per provare a giocare con la mente più ‘libera’ in Europa e di rimando in Serie A. Proprio a questo proposito Allegri, senza molti peli sulla lingua, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo che non sono passate inosservate.

Juventus, il ‘problema’ del gol e il riferimento a Ronaldo: “Capocannoniere e accentratore”

La Juventus, pur riscontrando già a partire dalla scorsa stagione alcune difficoltà, poteva prima contare sul cinismo di Cristiano Ronaldo che ha sempre dimostrato di essere una perfetta macchina da gol. Massimiliano Allegri, quindi, è consapevole del fatto che ai bianconeri attualmente manca quella freddezza che serve sotto porta per cercare di segnare quante più reti possibili. Ma ha parlato così nella conferenza stampa tenuta in vista di Chelsea-Juventus: “È una questione di caratteristiche dei giocatori. Bisogna migliorare in attacco perché creiamo tante occasioni ma ne sbagliamo altrettante”.

Il riferimento a Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Juventus solo tre mesi fa per trasferirsi al Manchester United (passaggio avvenuto ufficialmente il 31 agosto 2021), è stato a quel punto inevitabile. Allegri ha infatti affermato: “Cristiano è sempre stato il capocannoniere e un accentratore in tutte le squadre ma è il passato. L’attacco sta segnando meno del previsto ma sono sicuro che troveremo i gol“.