Messi rompe il silenzio: arriva la frase che attendevano a Madrid

Messi, in un’intervista a ‘Marca’, ha parlato di Sergio Ramos e della stagione vissuta con la nuova maglia del PSG.

Nessun contrasto, anzi. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano di possibili attriti tra Lionel Messi e Sergio Ramos nello spogliatoio del Paris Saint Germain. Voci che il 6 volte Pallone d’Oro ha voluto mettere a tacere, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano spagnolo ‘Marca’. Parlando proprio dello spagnolo, l’argentino ha speso parole al miele nei suoi confronti: “Come compagno è uno spettacolo”.

Messi parla di Sergio Ramos e della stagione al PSG

Messi, fin qui, ha giocato 9 partite tra Ligue 1 (6) e Champions League (3) totalizzando 4 reti. Il suo rendimento, nel corso della stagione, è stato frenato da alcuni problemi fisici ma ora il giocatore è concentrato sugli obiettivi che intende conquistare con la sua nuova maglia. “Tutti dicono che siamo i grandi favoriti e non nego che siamo uno dei candidati, ma abbiamo ancora bisogno di altro per essere una squadra davvero forte”.

L’ex Barcellona, infine, ha analizzato l’attuale situazione vissuta dal club catalano tornato alla vittoria in campionato dopo l’arrivo in panchina di Xavi (ingaggiato per sostituire l’esonerato Ronald Koeman). Il nome giusto, secondo Messi, per rilanciare la squadra e farla tornare competitiva. “Farà crescere il Barça, conosce perfettamente l’ambiente”.