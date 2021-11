“Non lo escludo”: Messi, clamoroso annuncio del presidente del Barcellona

Barcellona, annuncio di Laporta durante la presentazione di Dani Alves. Rivelazione sul ritorno di Messi ed Iniesta in blaugrana.

L’addio di Leo Messi al Barcellona ha scatenato le lacrime dei tifosi blaugrana e degli appassionati di calcio di mezzo globo. Lo stesso calciatore argentino, durante la conferenza stampa di addio al club spagnolo, non ha trattenuto la commozione. Un evento, quello, che ha segnato la storia del calcio. L’arrivo a Parigi, al Paris Saint-Germain, invece, ha fatto esultare i transalpini. Gioia, entusiasmo e tanta festa per le strade della capitale francese. Oggi, però, sono arrivate le dichiarazioni di Laporta, presidente del Barcellona.

Calciomercato Barcellona, annuncio su Messi

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Dani Alves, il numero uno del club blaugrana ha risposto ad una domanda su un possibile ritorno di Messi e Iniesta. Ecco quanto dichiarato: “Non lo escludo. E’ successo con Dani Alves. Lui ha già detto che l’età è solo un numero”.

Poi prosegue: “Messi ed Iniesta sono due giocatori spettacolari. Non posso prevedere il futuro, loro stanno ancora giocando. Noi ,però, li terremo sempre in considerazione. Al momento hanno un contratto in corso con altre società, ma nella vita non si sa mai”.