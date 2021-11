La nuova mossa offensiva di Allegri: cambio modulo definitivo

Allegri prepara il nuovo cambio modulo in vista del proseguimento della stagione. Dopo l’ottima prestazione contro la Lazio, il tecnico bianconero potrebbe mettere in atto una nuova rivoluzione

Dopo la vittoria contro la Lazio, Allegri potrebbe entrare nell’ottica delle idee di cambiare totalmente modulo in vista del proseguimento della stagione. Il tecnico juventino potrebbe passare dal 4-4-2 al 4-2-3-1 o 4-3-3. Una nuova rivoluzione dettata anche dal recente ko di Danilo.

Il terzino brasiliano starà fuori per circa due mesi costringendo Allegri ad arretrare Cuadrado nel ruolo di terzino destro con Chiesa dirottato a destro o con l’inserimento di Kulusevski dal primo minuto. Non è escluso che la Juventus valuti un intervento sul mercato a gennaio per completare la linea di destra del reparto difensivo.

Nuovo modulo per Allegri: la Juventus passa al 4-2-3-1 o 4-3-3?

Allegri potrebbe spingere il piede sull’acceleratore sul cambio modulo per puntare a una Juventus più a immagine e somiglianza di se stesso rispetto al passato. Il tecnico potrebbe mettere in atto le nuove modifiche tattiche già dalla sfida di Champions League contro il Chelsea. Kulusevski potrebbe essere promosso titolare nel tridente offensivo. Morata centravanti pronto a giocarsi una maglia da titolare con Dybala. La probabile formazione di Allegri contro il Chelsea.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. All. Tuchel

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Kulusevski. All. Allegri