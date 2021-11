“Covid? Situazione preoccupante”: Napoli, dalla Russia suonano l’allarme

L’emergenza coronavirus che sta investendo il Napoli preoccupa i prossimi avversari dei partenopei in Europa: “Seguiremo il protocollo”.

La situazione legata all’emergenza coronavirus preoccupa il Napoli e non solo. Le recenti positività di Diego Demme, Matteo Politano e Alessandro Zanoli potrebbero non essere che l’inizio di una serie di contagi nonostante i giocatori interessati siano stati immediatamente isolati dai compagni che hanno affrontato l’Inter ieri sera.

La squadra di Spalletti mercoledì affronterà lo Spartak Mosca in Russia per la 5ª giornata della fase a gironi di Europa League, e proprio in seguito alle ultime notizie in arrivo dall’Italia il responsabile del club moscovita Dmitry Zelenov ha espresso le proprie preoccupazioni alla testata Sport Express.

“La situazione del Napoli ci preoccupa”

“Ci stiamo preparando alla partita, che ovviamente speriamo possa svolgersi regolarmente, come sempre prendendo tutte le precauzioni necessarie” ha detto Zelenov “e a quanto ne sappiamo il Napoli testerà più volte la rosa anche a ridosso del calcio d’inizio.”

“Tutti comprendono la serietà di questa situazione, che ci preoccupa. Ma esiste un protocollo che seguiremo rigorosamente e siamo in costante contatto sia con il Napoli che con la UEFA” ha concluso. La gara è in programma per mercoledì 24 novembre alle ore 16,30 nella Otkrytie Arena di Mosca.