L’ultima mossa di Andrea Agnelli inguaia la Juventus

L’ultimo aumento di capitale da 400 milioni di euro ha avuto come conseguenza il crollo del titolo Juventus in borsa: -9,48%.

Durante la mattinata di oggi, in seguito all’ufficializzazione dell’aumento di capitale da 400 milioni di euro di cui il CdA ha stabilito le condizioni, la Juventus ha dovuto fare i conti con la netta flessione del valore delle sue azioni in borsa. Il titolo è arrivato addirittura a registrare un calo dell’11% prima di assestarsi a -9,48%.

Juventus, crollo in borsa: -9,48%

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che sul proprio sito racconta anche che la holding Exor, di proprietà della famiglia Agnelli e che detiene il 63,8% del capitale, ha sottoscritto la propria quota che si attesta a un valore complessivo pari a 255 milioni. La cifra restante arriverà dalla sottoscrizione di nuove azioni, offerte ai soci (9 ogni 10 possedute) al costo di 0,334 € l’una. In totale saranno emesse 1.197.226.782 nuove azioni ordinarie.

Il sito specializzato BorsaInside aggiunge inoltre che a causa di questo forte ribasso registrato a Piazza Affari il titolo Juventus è peggiorato in modo considerevole sia su base mensile che annuale, con un saldo negativo rispettivamente del -15% e del -24%. La flessione sarebbe la conseguenza della vendita di molte azioni da parte dei soci, non contenti delle condizioni stabilite dal CdA in merito al nuovo aumento di capitale.