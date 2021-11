La mossa dello United può cambiare il futuro di Donnarumma

Il Manchester United punta Pochettino per la panchina: l’addio del tecnico argentino potrebbe liberare spazio al PSG per Donnarumma.

Passato nel giro di pochi mesi dal premio di miglior giocatore di EURO 2020 a presenza costante in panchina nel PSG, Gianluigi Donnarumma immaginava sicuramente diversa la sua esperienza nella capitale francese dopo il tumultuoso addio al Milan in estate. Firmato un ricco contratto con uno dei club più ricchi (di soldi ma anche di talento) al mondo, il portiere italiano non immaginava di doversi giocare ogni settimana il posto da titolare.

È quello che invece sta avvenendo al PSG: il tecnico argentino Mauricio Pochettino non ritiene Keylor Navas un portiere inferiore a Donnarumma e alterna i due portieri tra i pali con il costaricano che comunque sembra ancora avanti nelle gerarchie. Una situazione che Gigio soffre in modo evidente ma che non sembrava destinata a cambiare a breve termine fino a ieri. Quando dall’Inghilterra è rimbalzata una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Pochettino in Premier potrebbe cambiare il futuro di Donnarumma

Secondo il Daily Mirror il Manchester United avrebbe pensato infatti a Mauricio Pochettino come sostituto di Ole Gunnar Solskjaer, esonerato la scorsa settimana dopo la sconfitta con il Watford. L’argentino, che in Premier League ha lasciato ottimi ricordi dopo aver sfiorato la vittoria della Champions League alla guida del Tottenham, potrebbe anche essere interessato.

Secondo quanto riportato, il PSG non avrebbe però intenzione di accontentare i Red Devils in modo gratuito e avrebbe anzi chiesto loro 10 milioni di euro per liberare eventualmente il tecnico. Più che di una cifra comunque importante, ma che tra due tra i club più ricchi al mondo rappresenta comunque una questione di principio, conterà la volontà di Pochettino.

L’allenatore argentino non è mai sembrato davvero ingranare alla guida del PSG. Inoltre la sfida di restituire al Manchester United la grandezza perduta, impresa fallita da tanti dopo Ferguson, è stimolante. Se l’affare alla fine andasse in porto, ecco che cambierebbe anche il destino di Donnarumma.

Gigio infatti ha manifestato più volte il proprio malcontento e il desiderio di giocare titolare. E se fino a oggi la sensazione era che al massimo l’estate prossima avrebbe chiesto la cessione, ecco che l’addio di Pochettino potrebbe permettergli di superare Navas nelle gerarchie. Regalandogli il posto che sente di meritare.