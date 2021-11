Disastro Juventus a Londra, pari dell’Atalanta in Svizzera

La Juventus crolla a Londra e perde il primato nel girone. L’Atalanta impatta in un bellissimo match contro lo Young Boys.

Netta e clamorosa sconfitta della Juventus a Londra contro il Chelsea. I campioni d’Europa dominano dal primo minuto e, nonostante le defezioni in attacco, vanno a segno con i suoi ‘ragazzini terribili’. Nel primo tempo è il giovane Chalobah a firmare il vantaggio, Szczesny evita il raddoppio che arriva ad inizio ripresa con Reece James. Il tris arriva firmato da Hudson Odoi con il Chelsea che controlla fino a fine match. Nel finale chiude il poker Timo Werner.

La Juventus vede cosi allontanarsi il primato nel girone di Champions ma almeno può consolarsi con la qualificazione agli Ottavi già ottenuta da tempo.

Crolla la Juventus, pari per l’Atalanta

Partita ricca di emozioni e rocambolesca per l’Atalanta che impatta con un incredibile 3 a 3 a Berna. L’Atalanta si ritrova prima due volte in vantaggio con Zapata e Palomino e poi, clamorosamente sotto, trova il pari con una gran punizione di Luis Muriel.

Per ottenere il pass per gli Ottavi di finale l’Atalanta deve vincere l’ultimo match in casa contro il Villarreal.