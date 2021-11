“Non si regge da solo”: Atalanta, nuovo stop per Gasperini

Ancora una grana in questa stagione per l’Atalanta e Giampiero Gasperini. Nei nerazzurri, impegnati in Svizzera, si è infortunato Zappacosta.

Trasferta delicata e fondamentale in chiave Champions per l’Atalanta di Giampiero Gasperini che, in questi minuti, è impegnata in Svizzera contro lo Young Boys. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per garantirsi la possibilità di avere almeno due risultati su tre nell’ultimo match del girone contro il Villarreal.

Dopo un buon inizio le cose si sono però abbastanza complicate per i nerazzurri che hanno subito un gol ed un infortunio negli ultimi minuti del primo tempo. Dopo il vantaggio iniziale firmato dal ‘solito Duvan Zapata lo Young Boys ha infatti pareggiato con Siebatcheu.

Atalanta, tegola Zappacosta per Gasperini

Al termine del primo tempo è arrivata poi la ‘doccia fredda’ per i nerazzurri. Con Hateboer e Gosens ancora fuori è uscito dal campo Davide Zappacosta, protagonista di un duro scontro con un calciatore svizzero. Il calciatore è uscito all’intervallo.

Il giocatore non riusciva a reggersi da solo e le prime indiscrezioni parlano di una distorsione per l’esterno nerazzurro. E’ l’ennesimo problema per gli orobici e per la fase difensiva in questa stagione.