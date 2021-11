“Ronaldo ha rovinato tutto, mi dispiace per il mister”: ancora un ‘attacco’

Paul Merson, leggenda dell’Arsenal, ha dato il suo punto di vista sull’esonero di Solskjaer e sull’arrivo di Cristiano Ronaldo

Paul Merson, intervistato sulle pagine di AS, ha sottolineato tutto il suo rammarico per l’esonero di Solskjaer e per l’arrivo di Cristiano Ronaldo allo United nell’ultima sessione di mercato estiva. L’ex leggenda dell’Arsenal ha così ammesso: “Mi dispiace per Solskjaer. Il Manchester United aveva un piano chiaro soprattutto dopo l’ultima stagione terminata al secondo posto. In estate hanno preso Sancho ed era chiaro cosa volessero mettere in atto: Sancho da una parte e Rashford dall’altra e Cavani finalizzatore, in più anche Greenwood, gioventù, velocità, dribbling e tanta energia”.

Paul Merson: “L’arrivo di Ronaldo ha rovinato tutto”

L’ex leggenda dell’Arsenal ha poi aggiunto: “L’ultimo giorno di mercato hanno preso CR7 e ha rovinato tutto. Con lui non si può giocare in contropiede”.

Paul Merson ha poi concluso: “Bruno Fernandes, in questa stagione, con l’arrivo di Ronaldo, ha toccato la palla pochissime volte. Non fraintendetemi, Cristiano è uno dei giocatori migliori al mondo, ma è il tallone d’Achille di questa squadra”.