Inter, l’ammissione di Inzaghi: “Due assenti in Champions”

Inzaghi si appresta a sfida lo Shakhtar Dontesz nel match di Champions League. Due assenti in Champions: la conferenza stampa.

Dopo la vittoria contro il Napoli di Luciano Spalletti, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo contro lo Shakhtar Donetsk. Il club nerazzurro, alla vigilia del match, deve fare i conti con alcune defezioni che rischiano di minare i piani dell’allenatore. Proprio Simone Inzaghi è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League.

Inter, Inzaghi in conferenza

Ecco uno stralcio di quanto dichiarato durante l’incontro con la stampa: “Domenica sera abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente. Io ho avuto dei problemi a gara in corso. Barella e Correa mi hanno chiesto il cambio. Io li avrei fatti restare in campo, ma loro hanno chiesto la sostituzione”.

Poi prosegue: “Visto che Dzeko non è nelle condizioni migliori e che Satriano non è a disposizione, vedremo le condizioni di Lautaro che ha giocato tanto. Sicuramente Sanchez e De Vrij non ci saranno, ma la speranza è che tutti gli acciaccati possano recuperare per la sfida di domani”.