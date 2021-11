“La sua assenza non…”: Montella netto su Balotelli in conferenza

Tra la Turchia e il desiderio di riconquistare Mancini: arriva l’annuncio di Vincenzo Montella su Mario Balotelli, in conferenza stampa

Dopo un paio di stagione da girovago, Mario Balotelli ci sta riprovando. Stavolta, Super-Mario è alla conquista della Turchia, seppur i tanti infortuni (e alcuni battibecchi con la precedente gestione tecnica) ne abbiano rallentato l’inserimento.

Detto ciò, i suoi 5 gol in 13 presenze hanno riacceso una piccola luce sull’ex Inter e Milan, voglioso di riconquistare il mentore Roberto Mancini. Dopotutto, in seguito allo stop di Belfast, la Nazionale sembra aver bisogno di un nuovo centravanti e la ricandidatura di Balotelli è stato uno dei temi forti sulle prime pagine dei quotidiani italiani.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Juve, ecco cosa ti serve”: i due consigli di Ravanelli ai bianconeri

Montella su Balotelli: “La sua assenza non inciderà molto sui nostri piani”

Intanto, in conferenza stampa, Vincenzo Montella (tecnico dell’Adana Demirspor) ha ‘minimizzato’ sull’assenza di Balotelli. Con Super-Mario attualmente indisponibile, l’ex tecnico del Milan è stato chiaro: “La sua assenza non inciderà molto sui nostri piani. Contro il Kasimpasa sarà una gara comunque difficile, a noi starà dare il meglio per portare a casa il risultato. Mario è un grande calciatore, non ci sono dubbi. Così come non ce ne sono sul fatto che sentiremo la sua mancanza. Tuttavia, non credo che il fatto di non averlo in campo con noi finirà con lo stravolgere i nostri piani tattici”.