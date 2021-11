“La firma arriverà”: Milan, è arrivato l’annuncio che tutti i tifosi aspettavano

Il Milan di Pioli batte Simeone e resta in corsa per la qualificazione al prossimo turno di Champions League: le novità sul rinnovo.

Il Milan di Stefano Pioli espugna il Wanda Metropolitano e resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il gol di Junior Messias, valevole per la vittoria finale per 0-1, è risultato decisivo. Il club rossonero dovrà vincere la prossima gara contro il Liverpool e sperare in un pareggio tra il Porto e l’Atletico Madrid. Qualora vincesse anche la squadra di Simeone, decisiva sarà la differenza reti tra i rossoneri e gli spagnoli. Nel post partita, ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, è intervenuto il tecnico Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, rinnovo Pioli: parla l’allenatore

L’allenatore del Milan ha analizzato la partita e commentato brevemente la vittoria, senza tralasciare le novità di mercato ed il rinnovo contrattuale.

Ecco quanto dichiarato: “I miei calciatori ci hanno sempre creduto, è giusto gioire insieme a loro. Quella di Messias è una bellissima storia, ma la storia è solo all’inizio. Ha avuto tante difficoltà appena arrivato. Ha tante caratteristiche ed ottime qualità, darà sicuramente tanto alla squadra. Firma sul rinnovo? Non l’ho ancora messa. Il club ed io siamo in piena sintonia, c’è stima e fiducia reciproca con la squadra, i dirigenti, la società, l’ambiente. Cerchiamo di continuare così, la firma arriverà”.