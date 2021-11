Milan, Messias profetico: Pioli è ancora in corsa per gli ottavi

Il Milan passa contro l’Atletico Madrid con una rete del brasiliano Messias e si rimette in corsa per gli ottavi di Champions League

Splendida vittoria per il Milan che ha espugnato il Wanda Metropolitano e si è rimesso pienamente in corsa per ottenere la qualificazione. Ultimo turno decisivo e situazione molto complessa. Con tre squadre (oltre ai rossoneri, anche Atletico e Porto) che possono conquistare gli ottavi di finale come restare completamente fuori dall’Europa.

Per la squadra di Pioli, decisivo il colpo di testa di Messias, l’uomo della svolta in casa milanista. Il brasiliano ha messo il sigillo nel finale al primo successo in Champions League di questa stagione per i rossoneri.

Milan, vittoria contro l’Atletico: Messias decide al Wanda Metropolitano, la squadra di Pioli torna in corsa

La gara è rimasta equilibrata dall’inizio alla fine. I rossoneri di Stefano Pioli hanno mantenuto maggiormente il possesso del pallone anche perché avevano bisogno di una vittoria per prolungare le proprie speranze di avanzare in Champions League dopo una prima parte del girone in cui il Milan ha giocato bene senza cavare troppo. Al Wanda Metropolitano ha ottenuto il premio non raggiunto in altre circostanze.

L’occasione migliore per la formazione meneghina è arrivata al 72′ quando una combinazione degli uomini di Pioli ha mandato in tilt l’Atletico Madrid. Ibrahimovic ha servito Messias che è entrato in area e scaricato per il rimorchio di Bakayoko: la conclusione del centrocampista è stata ribattuta davanti ad Oblak da Savic. Miracoloso salvataggio per l’ex difensore della Fiorentina che ha mantenuto lo 0-0.

Nel finale di gara, il Milan ha aumentato ancora i giri del motore e ha ottenuto il premio con Messias. L’ex Crotone è diventato così l’uomo della svolta svettando di testa sul cross di Kessié che ha sorpreso con il suo inserimento la retroguardia di Simeone. Nel finale, Oblak decisivo su Bennacer mentre subito dopo Cunha ha sprecato l’occasione per pareggiare davanti a Tatarusanu.

La vittoria consente al Milan di continuare a sperare nella qualificazione per gli ottavi di finale. La concentrazione degli uomini di Stefano Pioli sarà rivolta ora sul prossimo impegno. Con il Liverpool, già qualificato e a punteggio pieno, serve un’altra vittoria ma il Porto non deve battere l’Atletico Madrid.

Tabellino

Marcatori: 87′ Messias.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso (64′ Lodi); Llorente, Koke, De Paul (77′ Vrsaljko), Lemar (64′ Correa), Carrasco; Griezmann (81′ Kondogbia), Suarez (77′ Cunha). All.: Simeone.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (65′ Florenzi), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali (65′ Bakayoko), Kessie; Saelemaekers, Diaz (78′ Bennacer), Krunic (65′ Messias); Giroud (66′ Ibrahimovic). All.: Pioli.

Arbitro: Vincic (SLO).

Ammoniti: Llorente, Giroud, Hernandez, Bakayoko, Bennacer.