DIRETTA Atletico Madrid-Milan: segui la partita LIVE

Atletico Madrid-Milan, tutto pronto per il match di Champions League della squadra di Stefano Pioli. Fischio di inizio alle ore 21:00.

Sta per iniziare Atletico Madrid-Milan. Il match della quinta giornata della fase a gironi del Girone B di Champions League prenderà il via alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano di Madrid. Tutto confermato per i due allenatori. Stefano Pioli punterà su Olivier Giroud dal primo minuto, con Zlatan Ibrahimovic relegato in panchina. Anche Diego Pablo Simeone non regala sorprese nella formazione ufficiale dei suoi. A guidare l’attacco della formazione spagnola ci sarà il duo formato da Griezmann e Suarez; centrocampo a cinque con l’ex Serie A Rodrigo De Paul.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atletico Madrid-Milan, le formazioni ufficiali

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, Koke, De Paul, Lemar, Carrasco; Griezmann, Suarez. Allenatore: Simeone.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Dzeko spezza la maledizione Shakhtar ed ipoteca gli ottavi

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Giroud. Allenatore: Pioli.