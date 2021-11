Inter, Dzeko spezza la maledizione Shakhtar ed ipoteca gli ottavi

L’Inter si colloca momentaneamente al primo posto in attesa del match tra Sheriff e Real Madrid: Shakhtar abbattuto dalla doppietta di Dzeko

Ha impiegato un’ora per scardinare lo Shakhtar Donetsk ma alla fine l’Inter ha ottenuto un successo capitale per la corsa alla qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri hanno superato la squadra di Roberto De Zerbi per 2-0.

Sfida, come anticipato, risolta nella seconda frazione. Match winner Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha firmato una doppietta.

In precedenza, i nerazzurri si sono visti annullare due gol. La prima al 25′ quando il diagonale di Perisic è stato cancellato dalla voce dei marcatori a causa di un precedente fuorigioco di Darmian, protagonista dell’assist per il calciatore croato. Poi nuovamente al minuto numero 58 quando Lautaro Martinez ha infilato Trubin ma pure in questo caso l’arbitro ha annullato tutto per una spinta dell’argentino su Matviyenko.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, questa volta il muro dello Shakhtar va in frantumi: Dzeko spazza via De Zerbi

L’Inter ha tentato di imprimere il suo gioco fin dai primi minuti, creando varie insidie per la porta di Trubin. Gli ucraini in alcune circostanze si sono complicati la vita anche da soli a causa di una difettosa uscita dal basso. Il portiere ospite però, malgrado qualche incertezza con i piedi, ha confermato di essere molto valido tra i pali, blindando la sua porta sul tentativo di Dzeko. In precedenza, le conclusioni di Barella e Ranocchia non hanno inquadrato lo specchio della porta.

Nel secondo tempo, il bosniaco si è riscattato perforando la squadra di De Zerbi sfruttando due assist di Perisic nel giro di cinque minuti (62′ e 67′). Muro ucraino e fantasmi del recente passato svaniti.

Brivido finale per la squadra di Inzaghi che al 82’ha soffiato sul tiro di Dodò: palla sul palo.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, altra serata da dimenticare: il PSG lo ufficializza

Con questa vittoria, la squadra di Simone Inzaghi ha guadagnato momentaneamente il primo posto in classifica in attesa di conoscere l’esito del confronto di questa sera tra Sheriff e Real Madrid. I nerazzurri potrebbero ottenere con un turno d’anticipo la qualificazione agli ottavi di finale se i moldavi dovessero perdere o pareggiare contro gli spagnoli.

Tabellino Inter-Shakhtar Donetsk

Marcatori: 62′, 67′ Dzeko.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian (79′ D’Ambrosio), Barella (78′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu (86′ Sensi), Perisic (86′ Dimarco); Martinez (68′ Correa), Dzeko. All.: Inzaghi.

Shakhtar (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Vitao, Marlon, Matviyenko; Stepananko (45′ Antonio), Maycon; Teté (80′ Marlos), Pedrinho (73′ Bondarenko), Solomon; Fernando (80′ Mudryk). All.: De Zerbi.

Arbitro: Hategan (ROM).

Ammoniti: Vitao.