“Abbiamo un allenatore che…”: Donnarumma spiazza su Pochettino

Gianluigi Donnarumma ha parlato al sito ufficiale del Paris Saint Germain prima della sfida di Champions League in casa del Manchester City.

Gigio all’andata al Parco dei Principi ha fatto il suo debutto in Champions League, il Psg ha vinto 2-0 e Donnarumma ha tenuto la porta inviolata anche grazie a parate importanti.

“È stata una serata pazzesca, la mia prima partita in Champions League. Per un giocatore partecipare a quella competizione rappresenta l’apice, per l’atmosfera nello stadio, la musica, i tifosi che cantano. Sono molto felice di averlo potuto fare con il Paris Saint Germain, spero che continueremo a giocare bene e a vincere”, ha dichiarato Donnarumma.

Sotto il profilo dell’analisi di questa sfida, Donnarumma la pensa così: ”È stata una partita difficile ma siamo riusciti a schiacciare spesso l’avversario e a vincere. Sono molto felice di aver aiutato la squadra”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma esalta Pochettino nonostante l’alternanza in porta

Donnarumma dopo Italia-Svizzera ha raccontato alla tv brasiliana il disagio per l’alternanza tra i pali con Keylor Navas, del resto era abituato a giocare da titolare in ogni occasione al Milan.

Questa situazione poteva far pensare a qualche ostilità con Pochettino che, per gestire gli equilibri di spogliatoio, ha schierato in certe partite il portiere ex Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> “Non si regge da solo”: Atalanta, nuovo stop per Gasperini

Donnarumma, invece, nell’intervista al sito ufficiale del Paris Saint Germain ha spiazzato queste aspettative: “Dobbiamo soffrire insieme, la squadra può farcela perchè abbiamo un grande allenatore che prepara le partite in maniera eccellente, è accaduto anche contro il Manchester City. Anche se dobbiamo soffrire, siamo uniti per farcela insieme”.

Gigio è tornato a disposizione dopo la gastroenterite che l’ha fermato contro il Nantes, spera di giocare anche stasera contro il Manchester City di Guardiola.