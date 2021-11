“Quando ho firmato…”: Inzaghi euforico dopo la vittoria con lo Shakhtar

Inzaghi nel post gara di Inter-Shakhtar ha detto che il passaggio agli ottavi di finale di Champions League rappresenta uno degli obiettivi

Simone Inzaghi ha raggiunto il suo primo obiettivo sulla panchina dell’Inter ed è stato lui stesso a chiarirlo una volta terminata la partita con lo Shakhtar Donetsk. La vittoria dei nerazzurri ha praticamente proiettato la formazione interista verso gli ottavi di finale. La momentanea vittoria del Real Madrid sta facendo il resto. Tuttavia il discorso era già stato incanalato. Il tecnico è riuscito lì dove un anno fa ha fallito Antonio Conte prima della meravigliosa corsa scudetto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Inzaghi euforico: “Ottavi obiettivo fin dal giorno della firma, importante raggiungere gli ottavi”

Simone Inzaghi ha scacciato ogni fantasma con la vittoria contro lo Shakhtar, legittimata dalla doppietta di Edin Dzeko: “Arrivare agli ottavi sarebbe un grande traguardo, l’ho detto anche il giorno della presentazione da allenatore dell’Inter. Quando ho firmato il contratto l’ho posto tra gli obiettivi. La società non passava il turno da più di dieci anni. Non era semplice oggi dopo aver speso tanto nel match di domenica contro il Napoli“.

Poi sulla possibilità di arrivare fino in fondo nelle competizioni in cui l’Inter è impegnata: “La strada da compiere per arrivare è ancora lunga. Questa vittoria è stata cercata a tutti i costi. Abbiamo il migliore attacco della Serie A tuttavia – ha continuato Inzaghi– siamo attardati di qualche punto rispetto alla leadership. Vogliamo recuperare il terreno perduto”.

Soddisfatto di Perisic, in grande spolvero nell’ultimo periodo: “Sta facendo benissimo. Ogni volta che lo ho affrontato da avversario mi ha causato problemi per cui quando sono arrivato qui l’ho considerato una risorsa importante fin dal primo giorno. Deve continuare così, ogni tanto lo lascerò riposare come sto facendo”.

LEGGI ANCHE >>> Atletico-Milan, il gesto di Theo Hernandez fa infuriare i tifosi

I nerazzurri hanno registrato qualche passaggio a vuoto nel corso della prima parte di stagione in campionato. Tuttavia, con la vittoria ottenuta domenica pomeriggio contro il Napoli hanno riaperto completamente il discorso scudetto. L’Inter, con il successo contro la squadra di Luciano Spalletti, infatti, è a -4 dal duo di testa composto da Milan e, appunto, Napoli. La formazione di Simone Inzaghi inoltre ha già incontrato entrambe mentre rossoneri e azzurri si affronteranno a San Siro il prossimo 19 dicembre e questo potrebbe accorciare ulteriormente la classifica.