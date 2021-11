“Inviata la documentazione”: Mondiali, atto ufficiale per Mancini

Inviata la documentazione per far diventare italiano un giocatore che potrebbe far comodo a Mancini in vista degli spareggi Mondiali

Non era solo una semplice suggestione o un’opzione futuribile, è qualcosa di concreto che può diventare ‘notizia’ nel giro di pochi giorni. Joao Padro sogna di diventare ‘italiano’ e di vestire la maglia della Nazionale di Mancini in vista degli spareggi per andare al Mondiale.

Una possibilità confermata da una notizia data da Niccolò Ceccarini sui social. Il giornalista scrive: “Il Cagliari ha inviato alla Federazione tutta la documentazione relativa a Joao Pedro. Altro segnale verso una possibile convocazione in Nazionale”.

Italia, nuovo attaccante per Mancini?

L’indiscrezione era emersa a seguito del pareggio contro l’Irlanda del Nord, quando si è avuta la certezza delle difficoltà dell’Italia in zona gol. Oltre a Immobile, serve un altro attaccante. Belotti non dà garanzie, gli altri neppure.

Diverse candidature, tra i giovani Lucca e Colombo – per il futuro seri pretendenti al ruolo di prima punta – ecco spuntare l’esperto Joao Pedro, anni 29, da due anni in doppia cifra col Cagliari.

Il capitano dei sardi, brasiliano, vive di costante continuità, segna spesso, è tecnicamente valido, fisicamente all’altezza, potrebbe ricoprire il ruolo di prima punta. Da un punto di vista burocratico, presto sarà convocabile. Toccherà poi a Mancini decidere se puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo oppure no.