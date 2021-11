“Uno scempio, grazie Allegri. E Ronaldo…”: crollo Juve, commenti inferociti

Critiche feroci verso la Juve. Una gara nefasta, quella contro il Chelsea di Tuchel, ed i tifosi bianconeri sono imbufaliti con Allegri.

Una sconfitta che farà discutere per diversi giorni. La Juventus continua ad attirare su di sé l’occhio della critica, quello scatenato già da un avvio di stagione davvero complesso. La squadra bianconera, fino ad oggi, in Champions non aveva mai trovato sconfitta conquistando l’accesso agli ottavi di finale con due giornate di anticipo.

Sarà stato questo il motivo di una flessione importante, che ha poi portato alla drastica sconfitta patita stasera per mano del Chelsea. La partita è ancora in corso, va detto, ma rialzarsi da un 3-0 come quello inferto al momento da Tuchel alla Vecchia Signora, sembra davvero complicato, soprattutto per quanto fatto vedere in campo dalla stessa Juventus.

Juve, tifosi inferociti: dito puntato verso Allegri

E cosi i tifosi si sono scagliati proprio contro Massimiliano Allegri, secondo buona parte dei tifosi bianconeri il primo responsabile di una disfatta importante. Tre gol presi da una squadra che ancora una volta ha mostrato tante, troppe lacune, soprattutto sotto il punto di vista tattico.

Gente che paga soldi nel freddo di Londra per assistere a questo scempio #juvechelsea #juventuschelsea #allegri — Alessandro Foti (@AlessandroFot10) November 23, 2021

Grazie Allegri ! Dopo il vantaggio 1 0 nessuna reazione. Dal 25mo al 56mo. 1 tiro. La mia @juventusfc non è questa. Se ad Allegri salta lo schema difesa e ogni tanto contropiede, non riesce a fare più nulla. #ChelseaJuventus — AntonelloAngelini 🇮🇹 (@AntonelloAng) November 23, 2021

La cosa deprimente è che ci aspettano due o tre anni così Senza un’idea

senza un gioco

senza un carattere

senza un’identità solo difesa e sperare in qualcosa in avanti#Allegri #ChelseaJuventus — tal marco (@tal_Marco) November 23, 2021

“Gente che paga soldi nel freddo di Londra per assistere a questo scempio“, “Grazie Allegri! Dopo il vantaggio 1 0 nessuna reazione. Dal 25mo al 56mo. 1 tiro. La mia Juventus non è questa. Se ad Allegri salta lo schema difesa e ogni tanto contropiede, non riesce a fare più nulla”, le parole di alcuni utenti su Twitter.

“La cosa deprimente è che ci aspettano due o tre anni così Senza un’idea senza un gioco senza un carattere senza un’identità solo difesa e sperare in qualcosa in avanti”, “Allegri: ‘Non parliamo più di Cristiano Ronaldo‘… infatti…”,scrivono ancora altri sui social. Un fiume in piena che in queste ore investirà la Juventus.