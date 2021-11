“È questione di giorni”: Milan, il grande annuncio sta per arrivare

Il ds del Milan Massara ha ribadito che il rinnovo di Pioli è ormai imminente e sottolineato l’importanza di realizzare stadi accoglienti

Prima della fondamentale sfida contro l’Atletico Madrid, ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ (piattaforma che trasmetterà in esclusiva la gara tra i rossoneri e gli spagnoli) ha parlato il direttore sportivo del Milan Frederic Massara.

Il dirigente ha riconosciuto l’importanza del match, ultima spiaggia per tentare di raggiungere la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions o quantomeno accedere in Europa League (le terze classificate della principale competizione affronteranno le seconde dei gruppi dell’Europa B). Massara ha confermato soprattutto l’imminenza del rinnovo di Stefano Pioli.

Milan, Massara blinda Pioli: “Ha fatto un grande lavoro, rinnovo possibile già nei prossimi giorni”

Frederic Massara si è presentato davanti ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ e ha sviluppato i due argomenti clou. “Dobbiamo fare una grande prestazione per conseguire un risultato possibile ma siamo in grado di farla. Questa Champions ci ha aiutato a crescere e acquisire esperienza. Abbiamo giocato partite molto intense. Peccato che in Italia non ci siano impianti come il Wanda Metropolitano. Speriamo che presto Milano possa seguire questo genere di esempi”.

Poi sul rinnovo di Stefano Pioli: “Ha svolto un enorme lavoro da quando è arrivato al Milan. Da parte di entrambe le parti – ha continuato il direttore sportivo rossonero – c’è la volontà di proseguire insieme. A breve tenteremo di definire il rinnovo, potrebbe esserci la svolta già nel giro di qualche giorno”.

Il Milan ha bisogno di vincere per continuare a credere ancora nella qualificazione per gli ottavi di Champions League. Il cammino dei rossoneri è legato anche agli altri risultati del girone. Tuttavia, se Ibrahimovic e compagni dovessero vincere entrambe le sfide si garantirebbero quasi certamente quantomeno la permanenza in Europa.