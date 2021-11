PSG, beffa per il campione italiano: infortunio e niente Champions

A poche ore dalla sfida contro il Manchester City, arriva la doccia fredda per il PSG e per Mauricio Pochettino: l’italiano dà forfait

Scalda i motori il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino: alle 21.00, i francesi saranno di scena a Manchester, per affrontare il City di Pep Guardiola, in una gara che può significare la testa del girone A di Champions League. Seppur con la spada di Damocle sul proprio futuro, il tecnico argentino è fiducioso per l’incrocio in Inghilterra.

I favori del pronostico propendono per la formazione ospite, anche se le assenze delle ultime ore potrebbero spostare nuovamente l’ago della bilancia. E a dare forfait, stavolta, tra le fila del PSG è l’italiano Marco Verratti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Juve, ecco cosa ti serve”: i due consigli di Ravanelli ai bianconeri

PSG, che tegola per Pochettino: si ferma ancora Verratti

Reduce da uno stop di quattro settimane, Marco Verratti si ferma ancora. Il campione d’Europa ha accusato un problema al quadricipite femorale, nella rifinitura verso il Manchester City. E, come riporta ‘L’Equipe’, sarà costretto a restare fuori tra i titolari del PSG (insieme con Wijnaldum) per la sfida dell’Etihad Stadium.

Dopo essere tornato in campo con il Nantes, dunque, l’ex Pescara alza nuovamente bandiera bianca. Una doccia fredda per il PSG e per Pochettino, che sperava di recuperarlo al 100% per la trasferta di Champions League. E che invece (su decisione dello staff medico) dovrà tenere fuori Verratti dal proprio undici anti-Guardiola.