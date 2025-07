Napoli, cambia tutto: monito al Bologna, virata su altri due obiettivi

Il club partenopeo è pronto a cambiare tutto: arriva il monito al Bologna, il ds Manna vira su altri due obiettivi, il colpo di scena è clamoroso

Il 15 luglio inizia la stagione dei Campioni d’Italia in carica, del Napoli di Antonio Conte. Il raduno a Castel Volturno, due giorni dopo la partenza per il ritiro di Dimaro. E sarà grandissimo l’entusiasmo dei tifosi, sia per il tricolore sul petto che ovviamente per Kevin De Bruyne, una stella mondiale che rinforzerà la rosa azzurra.

Il belga il primo colpo della sessione estiva, Luca Marianucci il secondo, Noa Lang il terzo. Tutto fatto per l’olandese, nei prossimi giorni le visite mediche e poi la firma per chiudere un accordo da 28 milioni di euro con il PSV Eindhoven. Tre volti nuovi, non proprio quello che sognava Conte. Il tecnico auspicava la rosa al completo per poter lavorare fin dai primi giorni su schemi e novità ma dovrà aspettare.

La dirigenza si sta muovendo ma al momento mancano ancora diverse nuove pedine all’appello: da un altro difensore centrale al vice Di Lorenzo fino ad un altro esterno offensivo ed all’alter ego di Lukaku. Insomma, si è appena a metà del lavoro svolto, ciò anche per le difficoltà incontrate per Juanlu del Siviglia, il calciatore individuato come nuove terzino destro, e Beukema.

Napoli, caos Beukema: la dirigenza guarda altrove

E proprio per quanto riguarda il difensore centrale vi sarebbero scaramucce con il Bologna. Nonostante i felsinei abbiano già acquistato il suo sostituto, Vitik, continuano a chiedere 30 milioni di euro. Una cifra considerata elevata dal Napoli tanto che c’è stato un raffreddamento per quanto riguarda la trattativa.

Insomma, una trattativa che potrebbe anche dilungarsi nei tempi, proprio quello che in casa Napoli volevano evitare. Ecco perché è trapelato un certo fastidio da parte della dirigenza partenopea che nel frattempo ha già trovato l’accordo con il calciatore. Viste le difficoltà, il Napoli sta vagliando anche nuove opportunità.

E così sono ritornati in auge due “vecchi” nomi. Uno di questi è Milan Skriniar, vecchia conoscenza della Serie A – ha vestito le maglie di Sampdoria ed Inter – e di Antonio Conte. Con il tecnico dei partenopei ha in comune l’esperienza in nerazzurro ed ha sfruttato la festa d’addio al calcio di Hamsik in Slovacchia per autocandidarsi.

Già nel gennaio scorso il Napoli si interessò al centrale, poi Skriniar finì in Turchia. Tornato a Parigi dopo il prestito ma solo di passaggio, cerca ora un nuovo club. E strizza l’occhio proprio a Conte che peraltro conosce benissimo le sue qualità. Il Napoli intanto ha chiamato l’entourage del calciatore per capirne la fattibilità dell’operazione.

Non solo Skriniar, c’è anche un altro obiettivo

Non solo Skriniar, però. Sguardo nuovamente in Premier League con mirino puntato su Londra: in casa Chelsea c’è Trevor Chalobah, già seguito qualche settimana fa prima di mettere in ghiaccio la pista e puntare tutto su Beukema. Fratello di Nathaniel, un passato in azzurro, è un difensore solido ed arcigno ma i Blues lo valutano almeno 40 milioni di euro.

Ecco perché al momento è una pista che difficilmente decollerà ma che il Napoli tiene pronta in caso di necessità. Ancora pochi giorni e la strada da intraprendere dovrà essere quella definitiva: Conte già aspetta impaziente, come suo solito.