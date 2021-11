“È arrivata l’ora dell’addio”: Inter, le parole che già infiammano il mercato

Buone notizie per il futuro dell’Inter: dopo le prime indiscrezioni sul trasferimento del giocatore, ora sono arrivate anche le sue dichiarazioni.

Già da qualche tempo circola l’indiscrezione che darebbe ormai per certo l’arrivo di André Onana tra le gerarchie dell‘Inter. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno di un portiere che possa permettere ad Handanovic di passare il proprio testimone. Un estremo difensore che dia sicurezza alla squadra e che possa accogliere nel migliore dei modi l’eredità che è chiamato a ricevere. Ora c’è una certezza in più, dal momento che sono arrivate anche le dichiarazioni dello stesso giocatore, ormai in dirittura d’arrivo con l’Ajax.

Inter, Onana dà la conferma: “È arrivato per me il tempo di andare via”

André Onana nella giornata di ieri ha giocato da titolare nel match di Champions League tra la sua attuale squadra, l’Ajax, e il Besiktas. Nel post partita ha parlato di quello che sarà il suo futuro: il suo contratto con l’Ajax scadrà nell’estate del 2022 ma gli accordi con l’Inter sembrerebbero ormai essere già stati stipulati. Dovrebbe infatti attenderlo un contratto quadriennale e potrebbe arrivare a Milano già a gennaio.

Onana, inoltre, intervistato a fine gara ieri, ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito al suo futuro: “Quando apri una porta nella vita, devi anche chiuderla poi un giorno. Forse è arrivato per me il tempo di andare via, l’ora dell’addio. A volte guardo indietro al 2016, all’Europa League. E sono rimasto solo io di quella squadra. Ho dato tutto per l’Ajax, ho fatto il mio meglio”.