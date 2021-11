Juve, basta errori sul mercato: la novità per gennaio cambia tutto

Novità in vista per il mercato di gennaio che la Juve sarà chiamata a condurre: d’ora in avanti non si potrà più sbagliare.

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e la Juventus, dopo una stagione avviata non nel migliore dei modi e soprattutto dopo la brutta sconfitta rimediata in Champions League contro il Chelsea martedì sera, non può più commettere errori. È dunque per questo motivo che, secondo il ‘Corriere della Sera’, Federico Cherubini potrebbe essere affiancato, in questa fase così delicata, da una figura esperta delle logiche di calciomercato.

Juve, sul mercato di gennaio non si può sbagliare: un esperto può affiancare Cherubini

Federico Cherubini è colui che ha raccolto l’eredità di Fabio Paratici e che dovrà riuscire a portare fuori dall’impasse in cui attualmente si trova la Juventus, almeno dal punto di vista del calciomercato. Agnelli l’ha scelto per il rilancio e la rinascita dovrà avvenire per i bianconeri già nel mercato di gennaio. Ecco perché allora non si può più sbagliare.

L’obiettivo principale per la Juventus è quello di rinforzare il proprio centrocampo. Circolano fortemente perciò i nomi di Tchouaméni del Monaco, di Zakaria del Borussia Monchengladbach, di Witsel del Borussia Dortmund e di Kamara del Marsiglia. Secondo il ‘Corriere della Sera’, però, pur di non commettere più errori di valutazione che possano indebolire la rosa, il club bianconero starebbe pensando di affiancare proprio a Cherubini una figura esperta che possa aiutarlo nel miglior modo possibile nelle operazioni che dovranno essere condotte.