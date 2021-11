La Roma vince e Mourinho ‘bacchetta’ la stampa: “Le bugie…”

Dopo la vittoria contro lo Zorya, mister Mourinho ha parlato di Zaniolo e non solo ai microfoni dell’emittente satellitare.

Uscito vincitore con un poker dal confronto di Conference League contro lo Zorya, José Mourinho è soddisfatto dei suoi calciatori. La Roma ha dato risposte importanti non soltanto per questa competizione ma anche in chiave stagionale. Il tecnico ne ha parlato ai microfoni di ‘SKY’.

Roma-Zorya, le parole di Mourinho nel post-match su Zaniolo

“Il primo segnale del gruppo è stato passare il girone e vincere la partita. Abbiamo fatto bene dal primo minuto. L’avversario non era di alto livello, ma è stato aggressivo”, ha esordito il portoghese. Il grande protagonista della serata è stato sicuramente Zaniolo, non soltanto per la rete messa a segno ma anche per la prestazione offerta: “La panchina contro il Venezia è stata la conseguenza di una settimana in cui non si è allenato e la seconda è stata una mia scelta visto il sistema nuovo. Oggi ha giocato veramente bene. Il suo atteggiamento mi è piaciuto”.

Proprio in merito a Zaniolo Mourinho approfondisce: “Ha grandi potenzialità ma anche molto da imparare a livello tattico e comportamentale. Deve sempre avere la consapevolezza del suo talento, ha un percorso da fare e non va dimenticato che ha avuto grossi problemi a livello di infortuni. Lasciamolo tranquillo, anche a livello di stampa. Capisco che le bugie vendono di più, ma io sono qui per aiutarlo e credo che anche Mancini ne sarebbe felice“. Anche Abraham, autore di una doppietta, deve avere tempo per lavorare, conclude il tecnico: “Sta crescendo, ho una squadra di bravi ragazzi. Può fare più gol e li farà, ma sono contento perché il suo atteggiamento sta cambiando”.